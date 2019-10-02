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Названы вредные для здоровья куриные крылья

11:00
  • среда
  • 02 октября 2019

В продуктах обнаружены опасные бактерии и антибиотики

Куриные крылья могут содержать вредные для здоровья компоненты. Это выяснила проверка, проведенная экспертами "Росконтроля". Они проверили образцы продукции брендов "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье", "Первая свежесть", "Ясные зори", "Куриное царство" и "Петелинка".
"Росконтроль" назвал опасную для здоровья копченую курицу

Проверку на безопасность прошел лишь один образец из всех представленных на экспертизу. В образцах "Петелинка", "Петруха", "Первая свежесть" и "Куриное царство" выявлено остаточное присутствие антибиотиков - хотя их содержание и не превышает допустимых значений.

Хуже дело обстояло с опасной микрофлорой. По данным "Росконтроля", допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превышен в продукции брендов "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье" и "Куриное царство".

Без нареканий прошли проверку только крылышки "Первая свежесть". Как отметили специалисты, продукт соответствует требованиям безопасности. Мясо свежее, а посторонних ингредиентов в составе не выявлено.

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