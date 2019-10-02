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Что будет с курсом рубля в октябре

11:02
  • среда
  • 02 октября 2019

Серьезных предпосылок для колебаний нет

Россиян ждет стабильный рубль в октябре. Никаких предпосылок для резких скачков курса, как и цен на нефть, нет.

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По мнению экономиста Михаила Делягина, цена на нефть в октябре будет держаться в районе 60 долларов за баррель. Рубль может немного ослабеть – до 66-67 рублей за долларов.

И хотя Делягин не видит рисков серьезных изменений в мире в ближайший месяц, повлиять на курс валют и стоимость нефти может Китай.

"Китай поздравляют с 70-летием страны, а в Гонконге тяжело ранен полицией первый протестующий. Это может привести к серьезным последствиям. В Китае из-за этого нарастает внутреннее напряжение. Я надеюсь, что оно не выстрелит и не перерастет в нечто большее", - заявил экономист в эфире радио Sputnik.

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