Что будет с курсом рубля в октябре

Серьезных предпосылок для колебаний нет

Россиян ждет стабильный рубль в октябре. Никаких предпосылок для резких скачков курса, как и цен на нефть, нет.

По мнению экономиста Михаила Делягина, цена на нефть в октябре будет держаться в районе 60 долларов за баррель. Рубль может немного ослабеть – до 66-67 рублей за долларов.

И хотя Делягин не видит рисков серьезных изменений в мире в ближайший месяц, повлиять на курс валют и стоимость нефти может Китай.

"Китай поздравляют с 70-летием страны, а в Гонконге тяжело ранен полицией первый протестующий. Это может привести к серьезным последствиям. В Китае из-за этого нарастает внутреннее напряжение. Я надеюсь, что оно не выстрелит и не перерастет в нечто большее", - заявил экономист в эфире радио Sputnik.