Изменение климата "убивает" российские города

Самая серьезная угроза – в северных регионах

Глобальное потепление несет серьезную угрозу российским городам. Его влияние особенно ощутимо в городах, расположенных в зоне вечной мерзлоты, предупреждают ученые.

Эксперты отмечают, что более 50% территории России находится в зоне криосферы — это многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед. В этих регионах проживает около 4% населения страны. При этом в тех районах обширная инфраструктура, именно там добывается практически вся российская нефть.

Как отмечается в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. Процесс уже идет: самое быстрое таяние наблюдается в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский.

"Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет", - пояснил сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин агентству РИА Новости.

По словам Екайкина, в зоне мерзлоты также находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон и Тикси. Эксперт прогнозирует разрушение некоторых объектов инфраструктуры в результате таяния. Еще одна проблема – содержащиеся в вечной мерзлоте углекислый газ и метан, которые будут выброшены в атмосферу. По прогнозам, к концу 21 века в зоне таяния окажутся уже Игарка, Якутск и Магадан.