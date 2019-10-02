Стало известно, из-за чего Бочкарева сорвала эфир Малахову

Звезда сериала сильно подставила телеведущего

Наталья Бочкарева сорвала программу Андрею Малахову. Актриса подтвердила редакторам, что приедет на шоу, но так и не явилась на съемки.

По замыслу Малахова, звезда сериала "Счастливы вместе" должна была рассказать правду о скандале с наркотиками. В назначенный день в студии собрались зрители и эксперты, все было готово к выходу в прямой эфир. Но вместо заявленного шоу показали другую программу.

Оказалось, что Наталья просто не явилась в студию. О том, что Бочкарева подвела Малахова, рассказал бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев, который был одним из экспертов программы.

"Просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Пропала, не сказав прощай", — посетовал Рустам.

Солнцев рассказал свою версию, почему звезда ситкома нарушила обещание. По его словам, актриса просто испугалась, или приехать на съемку Наталье помешали проблемы со здоровьем. Сама Бочкарева не комментирует произошедшее.

Напомним, скандал с участием Бочкаревой разразился в минувшую субботу, 28 сентября. Ряд СМИ сообщил о том, что звезда сериала "Счастливы вместе" была задержана полицией. При обыске у актрисы якобы нашли наркотики. Позже в Сети было опубликовано видео, на которой девушка, похожая на Бочкареву признается в хранении запрещенных препаратов.