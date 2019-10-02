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Известный певец Карел Готт умер от рака

11:54
  • среда
  • 02 октября 2019

Месяц назад у него диагностировали лейкемию

В Праге скончался известный чешский певец, звезда мировой эстрады Карел Готт. Ему было 80 лет.

Как сообщает "Пражское радио", Готт умер в ночь на вторник в окружении семьи и близких. В последние годы певец сильно болел. В 2015 году у него заподозрили онкологическое заболевание лимфатических узлов и прооперировали. Спустя год перенес вторую операцию.

В  2016 году Карел Готт заявлял, что смог победить болезнь. Однако в сентябре певец сообщил о том, что врачи диагностировали у него лейкемию.

Готт родился 14 июля 1939 года. С конца 50-ых выступал в кафе и танцевальных клубах Праги, параллельно работая на трамвайном заводе. Первую славу ему принесла песня "Oči sněhem zaváté" в 1963 году, она стала самой популярной в Чехословакии. Спустя пять лет Карел Готт представлял Австрию на "Евровидении".

Несмотря на возраст, певец продолжал активно выступать и выпускать пластинки.

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