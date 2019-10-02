31-летняя пациентка московской клиники умерла после пластики груди

Врачи месяц боролись за жизнь женщины

Обращение в столичную частную клинику стало фатальным для жительницы Москвы. Татьяна П. решилась на операцию по увеличению груди. 28 августа, во время процедуры, возникли сложности. В итоге у пациентки остановилось дыхание, она оказалась в ГКБ №1.

Врачи боролись за жизнь женщины месяц. В конце сентября ее состояние резко ухудшилось, пациентку перевели в центр реабилитации. Специалисты констатировали у пациентки синдром Ланса-Адамса, при котором у больного периодически останавливается дыхание и сердце. Кроме того, недостаток кислорода серьезно повредил мозг. 1 октября больная скончалась.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, идет проверка, сообщает Nation News.