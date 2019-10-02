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31-летняя пациентка московской клиники умерла после пластики груди

12:01
  • среда
  • 02 октября 2019

Врачи месяц боролись за жизнь женщины

Обращение в столичную частную клинику стало фатальным для жительницы Москвы. Татьяна П. решилась на операцию по увеличению груди. 28 августа, во время процедуры, возникли сложности. В итоге у пациентки остановилось дыхание, она оказалась в ГКБ №1.
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Врачи боролись за жизнь женщины месяц. В конце сентября ее состояние резко ухудшилось, пациентку перевели в центр реабилитации. Специалисты констатировали у пациентки синдром Ланса-Адамса, при котором у больного периодически останавливается дыхание и сердце. Кроме того, недостаток кислорода серьезно повредил мозг. 1 октября больная скончалась.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, идет проверка, сообщает Nation News.

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