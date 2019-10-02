Как избавиться от головной боли без таблеток

Недомогание могут вызвать холод и чувство голода

С головной болью можно справиться и без лекарств, рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева. Она назвала эффективные и в то же время простые способы, как избавиться от недуга.

Так, зачастую человек замерзает, сам не замечая этого, и его боль носит спазматический характер. В таких случаях первым делом необходимо согреться. "Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома — опустите ноги в тазик с горячей водой. Завернитесь в плед или оденьтесь в дополнительный свитер", - рассказала Алексеева.

Также врач рекомендуют выпить горячий чай с лимоном или перцем чили. Этот напиток произведет двойной положительный эффект: согреет и снизит риски обезвоживания. Особенно это актуально, если головная боль вызвана выпитыми накануне спиртными напитками. Поможет справиться с недомоганием также мед – он выровняет уровень сахара в крови.

Еще одна распространенная причина головной боли – голод. Врач рекомендует завтракать, подойдет жидкая каша или размоченные мюсли с медом. Также необходимо меньше подвергать организм чрезмерным физическим нагрузкам и по возможности не нервничать, отмечает "Вечерняя Москва".

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