Зеленского пытают по формуле Штайнмайера

Пропрезидентская фракция заявляет, что Украина ничего не подписывала

Владимира Зеленского пытают в Раде на предмет содержания "формулы Штайнмайера". Парламент должен был начать работу в 10 часов утра, однако президент Украины собрал фракцию партии "Слуга народа" на экстренное совещание.

Украинскому лидеру пришлось явиться в Верховную раду после того, как три фракции в парламенте – "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" - потребовали провести закрытое заседание при участии Зеленского. Поводом стало подписание в Минске "формулы Штайнмайера", о котором стало известно накануне.

А пока Зеленского мучают его оппоненты в Раде, его соратники выступают с неожиданными заявлениями в соцсетях. Украина "ничего не подписывала" во время переговоров контактной группы 1 октября в Минске, написал в Facebook глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

По версии Яременко, представитель Украины в Минске Леонид Кучма лишь письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику: мол, Киев устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата".

Однако позже в соцсетях появились фотографии документов с подписями Леонида Кучмы и других участников переговоров – представителей России, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, выборы в ЛНР и ДНР пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона, Донбассу будет предоставлен особый статус.