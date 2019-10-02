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Зеленского пытают по формуле Штайнмайера

12:35
  • среда
  • 02 октября 2019

Пропрезидентская фракция заявляет, что Украина ничего не подписывала

Владимира Зеленского пытают в Раде на предмет содержания "формулы Штайнмайера". Парламент должен был начать работу в 10 часов утра, однако президент Украины собрал фракцию партии "Слуга народа" на экстренное совещание.
Зеленский публично поиздевался над своим пресс-секретарем

Украинскому лидеру пришлось явиться в Верховную раду после того, как три фракции в парламенте – "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" - потребовали провести закрытое заседание при участии Зеленского. Поводом стало подписание в Минске "формулы Штайнмайера", о котором стало известно накануне.

А пока Зеленского мучают его оппоненты в Раде, его соратники выступают с неожиданными заявлениями в соцсетях. Украина "ничего не подписывала" во время переговоров контактной группы 1 октября в Минске, написал в Facebook глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

По версии Яременко, представитель Украины в Минске Леонид Кучма лишь письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику: мол, Киев устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата".

Однако позже в соцсетях появились фотографии документов с подписями Леонида Кучмы и других участников переговоров – представителей России, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, выборы в ЛНР и ДНР пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона, Донбассу будет предоставлен особый статус.

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