Гарри ужаснул сравнением смерти принцессы Дианы с травлей Меган Маркл

Публикация письма Меган Маркл стала очередным витком скандала между актрисой и ее отцом. Томас Маркл заявлял, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения. В начале февраля этого года в защиту герцогини выступили ее друзья, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться. Через несколько дней Томас передал журналистам The Mail on Sunday текст данного послания.

Принц Гарри, Меган Маркл их сын Арчи и принцесса Диана

© Contact your local office for all commercial or promotional uses./Tim Graham Photo Library/Gettyimages.com