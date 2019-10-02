Гарри ужаснул сравнением смерти принцессы Дианы с травлей Меган Маркл

Герцогиня Сассекская в опасности

Принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday, опубликовавший личную переписку Меган Маркл с отцом. Герцог Сассексий обвинил СМИ в травле своей жены. Официальное заявление размещено на сайте Меган Маркл и принца.

Гарри сравнил происходящее с действиями папарацци, из-за которых погибла его мать принцесса Диана. "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", - заявил герцог Сассекский.

Внук королевы Елизаветы II призвал СМИ к ответственности. И еще раз подчеркнул, что Меган Маркл сильно пострадала от раздутого журналистами скандала.

"Моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях", - отметил принц, добавив, что за последний год, когда родился Арчи, нападки только усилились.

Ложь и домыслы не дают спокойно жить членам королевской семьи. "Хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит — многие из вас могут это понять, — я не могу описать, насколько это больно", — сказал герцог Сассекский.

Публикация письма Меган Маркл стала очередным витком скандала между актрисой и ее отцом. Томас Маркл заявлял, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения. В начале февраля этого года в защиту герцогини выступили ее друзья, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться. Через несколько дней Томас передал журналистам The Mail on Sunday текст данного послания.