Минобороны опровергло испытания С-500 в Сирии

"У псевдоэкспертов действия опередили мысли"

Российское Министерство обороны опровергло сообщения об испытании зенитно-ракетного комплекса С-500 в Сирии. Как заявили в оборонном ведомстве, необходимости в этом нет.

В Минобороны объяснили, что С-500 предназначены для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на большой дальности. Безопасность российских военных объектов в Сирии обеспечивается новейшими комплексами С-400, "Панцирь-С", "ТОР-М2" и истребителями Су-35С. Это позволяет надежно прикрыть с воздуха Тартус и Хмеймим на всех высотах.

"Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет. К сожалению, у некоторых псевдоэкспертов, действия опередили мысли", - приводит заявление ведомства газета "Известия".

Об испытаниях в Сирии комплекса С-500 ранее сообщила сами же "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. Собеседники издания утверждали, что в ходе тестирования был выявлен ряд неполадок в работе техники. Их удалось быстро решить, а испытания были признаны успешными.