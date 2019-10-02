ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опровергло испытания С-500 в Сирии

12:58
  • среда
  • 02 октября 2019

"У псевдоэкспертов действия опередили мысли"

Российское Министерство обороны опровергло сообщения об испытании зенитно-ракетного комплекса С-500 в Сирии. Как заявили в оборонном ведомстве, необходимости в этом нет.

В Минобороны объяснили, что С-500 предназначены для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на большой дальности. Безопасность российских военных объектов в Сирии обеспечивается новейшими комплексами С-400, "Панцирь-С", "ТОР-М2" и истребителями Су-35С. Это позволяет надежно прикрыть с воздуха Тартус и Хмеймим на всех высотах.

"Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет. К сожалению, у некоторых псевдоэкспертов, действия опередили мысли", - приводит заявление ведомства газета "Известия".

Об испытаниях в Сирии комплекса С-500 ранее сообщила сами же "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. Собеседники издания утверждали, что в ходе тестирования был выявлен ряд неполадок в работе техники. Их удалось быстро решить, а испытания были признаны успешными.

Новости по теме
ЗРК С-400
ЗРК С-400
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.