"Либо покупай - либо зажмем": Лавров о подходе США к торговле оружием

Глава МИД принял участие в заседании клуба "Валдай" в Сочи

Ближний Восток превратился в площадку для безрассудных политических экспериментов, которые уже привели к трагическим последствиям. Об этом в среду заявил Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Проблематика региона стала в этом году одной из центральных тем международного форума. Как отметил глава российского МИД, авантюры со сменой режимов в Ираке и Ливии обернулись разрушением государственности этих стран. А результатом необдуманных действий США в Афганистане стало появление мощной террористической группировки, которая давно вышла из-под контроля тех, кто ее финансировал.

Лавров также высказался о подходе США к торговле оружием. "Американцы – хорошие такие купцы. Либо покупай, либо мы тебя по каким-нибудь другим направлениям зажмем".