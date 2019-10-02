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"Либо покупай - либо зажмем": Лавров о подходе США к торговле оружием

14:45
  • среда
  • 02 октября 2019

Глава МИД принял участие в заседании клуба "Валдай" в Сочи

Ближний Восток превратился в площадку для безрассудных политических экспериментов, которые уже привели к трагическим последствиям. Об этом в среду заявил Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров обвинил Запад в нарушении международных правил

Проблематика региона стала в этом году одной из центральных тем международного форума. Как отметил глава российского МИД, авантюры со сменой режимов в Ираке и Ливии обернулись разрушением государственности этих стран. А результатом необдуманных действий США в Афганистане стало появление мощной террористической группировки, которая давно вышла из-под контроля тех, кто ее финансировал.

Лавров также высказался о подходе США к торговле оружием. "Американцы – хорошие такие купцы. Либо покупай, либо мы тебя по каким-нибудь другим направлениям зажмем".

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