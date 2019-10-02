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Собянин открыл новый пригородный павильон на Белорусском вокзале

14:57
  • среда
  • 02 октября 2019

Освободившиеся транзитные пути Белорусского вокзала будут отданы в распоряжение поездов МЦД

В среду электрички со станции Усово и экспрессы Москва-Одинцово прибывают в столицу на новые платформы Белорусского вокзала. Это ещё один этап подготовки к запуску большого проекта Московских центральных диаметров.

Новые платформы осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также принял участие  в совещании с представителями РЖД по вопросу подготовки к запуску МЦД. В частности, запланировано строительство двух пассажирских платформ с навесами и турникетно-кассовый павильон. Всё это позволит увеличить пропускную способность Белорусского вокзала даже после запуска нового транспортного проекта.

"Мы полным ходом продолжаем работать для того, чтобы, как обещали, в конце ноября запустить первые два центральных диаметра - МЦД-1 и МЦД-2. Коллеги обкатывают новые поезда "Иволга" для запуска МЦД, идут полным ходом масштабные работы по технологической инфраструктуре, благоустройству. Вот здесь, на Белорусском вокзале, запущены коллегами две платформы. Они очень важны для запуска МЦД на этом направлении", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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