Медведев рассказал о продовольственной безопасности

Премьер оценил ход уборочной кампании в России

660 миллионов рублей дополнительно выделят регионам на закупку лекарств для льготников. Об этом сообщил на заседании правительства Дмитрий Медведев. Глава кабинета министров также отметил, что в ближайшее время будет усовершенствован механизм расселения аварийного жилья.

Большую же часть заседания посвятили первым итогам уборки урожая. Уже ясно, что отрасль показывает позитивную динамику - это происходит в том числе благодаря государственной поддержке, которую оказывают сельхозпроизводителям.

"Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены, картофеля и овощей в открытом грунте собрано больше, чем в прошлом году, хороший урожай овощей и в теплицах, то есть в закрытом грунте, заготовлено достаточное количество кормов", - отметил Медведев.