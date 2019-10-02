Сотрудники метро помогут разобраться в маршрутах МЦД

Вопрос, как ожидается, будет много

Разобраться в маршрутах МЦД помогут сотрудники метрополитена. Сейчас они проходят усиленную подготовку. Важно знать ответ на любой вопрос пассажира: как быстрее доехать до нужной станции и где лучше сделать пересадку, сколько стоит проезд и как его оплатить. Переобучение уже прошли 1200 сотрудников транспортного комплекса столицы.

Контролеры и кассиры столичного метро сели за парты. Впереди у них настоящий экзамен на знание новых маршрутов Московских центральных диаметров, передает "ТВ Центр".

Дешевле, комфортнее, а главное - ближе. Московские центральные диаметры значительно облегчат путь на работу и домой жителей ближнего Подмосковья. Пассажирский трафик значительно увеличится. И сотрудники метрополитена должны знать новые маршруты.

Плотное общение уже началось. На стойках информации пассажирам рассказывают о новых схемах движения. Сотрудники метрополитена должны не только знать новые маршруты, но и разобраться в тарифах, а это не так просто.

Подбирать наиболее выгодные тарифы - задача кассиров. Они будут консультировать пассажиров Центральных диаметров. И вопросов будет много. Для МЦД разработана своя собственная тарифная сетка. Но главное - расплачиваться можно обычной тройкой, а еще - значительно экономить.

Московские центральные диаметры объединят два вида транспорта. Уже в ноябре запустят первые две ветки так называемого "нового наземного метро". МЦД – 1, проходя через всю Москву, свяжет Одинцово и Лобню, а МЦД - 2 - Нахабино и Подольск. Предполагается, что пользоваться ими будут 4 миллиона жителей Москвы и области. В том числе и маломобильных. На всем пути их, так же как и в метро, смогут сопровождать специалисты метрополитена. Так что Центральные диаметры будут доступны для всех пассажиров.

Елена Сахно, Александр Козликин, Николай Мурашов, "ТВ Центр".