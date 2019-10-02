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Завершено благоустройство около Киевского вокзала

15:10
  • среда
  • 02 октября 2019

На площади перед вокзалом обновили асфальт

В районе Киевского вокзала в Москве полностью завершены работы по благоустройству. Минувшей ночью там закончили укладывать асфальт, передает "ТВ Центр".

Причём, как на самой площади перед вокзалом, так и на прилегающих улицах, в том числе Студенческой, Большой Дорогомиловской и шести переулках. Общая площадь - более 170 тысяч квадратных метров.

Дорожники применяли новую, но уже известную москвичам технологию бесшовной укладки. Проще говоря, асфальт уложили единым ковром. Это позволит продлить срок службы покрытия. Как только позволит погода, здесь нанесут дорожную разметку.

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Работы по благоустройству
Работы по благоустройству
Работы по благоустройству
Работы по благоустройству
Работы по благоустройству
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