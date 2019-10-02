Кто живет дольше? Ученые сравнили вегетарианцев и мясоедов

Полностью отказываться от стейков все же не рекомендуется

Любители мяса умирают раньше вегетарианцев, установили британские ученые. Кроме того, при нынешних темпах потребления мясных продуктов человечество через 30 лет окажется на грани глобального голода, утверждают исследователи с Туманного Альбиона.

Около 500 тысяч человек находились под наблюдением на протяжении 13 лет. В результате этого масштабного исследования ученые выяснили, что вероятность не дожить до старости была выше у тех, кто ежедневно съедал более 160 граммов мясных продуктов. За период наблюдений скончался каждый 17-й из участвовавших в нем добровольцев, всего более 15 тысяч пациентов. А вот из числа вегетарианцев скончались за тот же период только 8 тысяч.

Исследователи на основе этих данных решили, что примерно 6,3% ранних смертей и 9% всех инфарктов и инсультов вызваны регулярным потреблением мяса. Его вред ученые объясняют особенностями человеческого пищеварения – во время переваривания мяса образуется триметиламин N-оксид, который способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет РИА ФАН.

Эксперты успокоили читателей – выход все же есть. Они рекомендуют ограничить мясной рацион нормой в 14 граммов в день, а также активнее есть фрукты, овощи, орехи и бобовые. Ранее сообщалось, что медики не советуют полностью отказываться от мяса – организм получает из этого продукта необходимые вещества.