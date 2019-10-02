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В Москве показали редкие монеты средневековой Руси

15:28
  • среда
  • 02 октября 2019

Представлена коллекция Великого князя Георгия Михайловича

"Августейший нумизмат" - выставка с таким названием открылась в Москве. Впервые уникальная коллекция Великого князя Георгия Михайловича  представлена на одной площадке, передает "ТВ Центр".

Редкие монеты средневековой Руси и не только можно рассмотреть в деталях. Собрать все экспонаты - буквально до копейки - не удалось: коллекция князя активно путешествовала ещё при его жизни, ну а после революции часть собрания рассеялась по всему миру.

На выставке - то, что осело в российских запасниках, а ещё было найдено при раскопках. Например, некоторые старинные монеты, говорят, нашли в чемодане Петроградской ЧК. Как раритеты оказались у пламенных революционеров, остаётся только гадать.

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Выставка "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие"
Выставка "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие"
Выставка "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие"
Выставка "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие"
Выставка "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие"
Выставка "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие"
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