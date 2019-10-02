Умер первый исполнитель роли Юрия Гагарина

Похоронят артиста на Хованском кладбище

Актер театра и кино Игорь Пушкарев умер 30 сентября на 82 году жизни. Как сообщили в среду в Союзе кинематографистов России, артист долго болел.

В кино Игорь Пушкарев впервые снялся в 1958 году, а известность пришла к нему после роли Бориса Рамзина в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?". Пушкарев первым исполнил роль Юрия Гагарина в ленте режиссера Анатолия Граника "Самые первые".

В фильмографии актера такие картины, как "Своя голова на плечах", "Третий тайм", "Живые и мертвые", "Они живут рядом", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Рябиновый вальс". Пушкарев снялся более чем в 70 фильмах. Кроме того, он написал три книги для детей и подростков: "Мика и Лев в созвездии Тимохина", "Борцы вольного стиля", "Новые приключения Леньки Круглякова".

В Союзе кинематографистов сообщают, что прощание с Игорем Пушкаревым состоится 3 октября в 11:00 в конференц-зале Дома кино. Похоронят актера на Хованском кладбище.