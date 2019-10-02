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Зрители сняли на видео загоревшегося на сцене актера

14:21
  • среда
  • 02 октября 2019

Молодой человек не смог справиться с огнем

Трагедией завершилось театральное представление в индийском штате Уттар-Прадеш. Во время представления, посвященного жизнеописанию Рамы на одном из актеров загорелась одежда.

Молодой человек весь вечер развлекал публику, танцуя и выдыхая огонь. Затем, держа в руках факел, он поднялся на сцену, где пламя неожиданно перекинулось на его набедренную повязку. Одежда моментально вспыхнула. Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

Некоторые из зрителей бросились актеру на помощь, однако пламя долго не удавалось потушить. Молодого человека срочно доставили в госпиталь. Врачи диагностировали у него ожоги 60% поверхности тела. Состояние актера оценивается, как критическое.

Как отмечает местное издание Jansatta, подобные инциденты с огнем случаются в Индии регулярно.

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