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Генпрокуратура погналась за бегущими за рубеж украинцами

14:35
  • среда
  • 02 октября 2019

Прокурорам предоставили доступ к гостайне

Украинцы в массовом порядке получают иностранные паспорта. В Киеве в конце концов решили, что это посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Получивших российские паспорта украинцев допросили

Делом занялась украинская генпрокуратура. Ведомству специально предоставили доступ к базам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), представляющим государственную тайну.

Теперь главная военная прокуратура сможет получить в СНБО документы о выдаче иностранных паспортов украинцам. Такие данные прокуроры смогут получить также в офисе президента и кабинете министров, решил 26 сентября Печерский районный суд Киева, передает RT.

Генпрокуратуру обеспокоила массовая выдача венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны. Ранее сообщалось, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощенном порядке российского гражданства. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре для жителей ДНР и ЛНР 17 июля.

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