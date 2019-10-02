"Мы потеряли большого друга": Лев Лещенко о смерти Карела Готта

"Пражский соловей" скончался на 81-м году жизни

В Праге умер известный певец Карел Готт. Он скончался на 81-м году жизни, после продолжительной болезни. Скорбит вся чешская столица - на жилых домах и госучреждениях приспущены флаги. Эстрадного исполнителя особенно любили в нашей стране, он выступал и в Советском союзе, и в России. В каждую песню вкладывал часть своей души.

Его необыкновенный голос всегда заставлял верить в сказку. Может, поэтому в Карела Готта влюблялись тысячи, сотни тысяч. Причем моментально. Поначалу он этого пугался. Был невероятно скромным и даже застенчивым.

Мальчик из простой семьи, работавший на машиностроительном заводе, неожиданно поступил в консерваторию. Его педагог - ученик Шаляпина - как-то сказал: "Ты сделаешь неплохую карьеру в опере, но на эстраде будешь неотразим". Он запомнил. И еще студентом отправился на свои первые гастроли в СССР. И тут началось: армия поклонниц, обожание и поклонение. Он пел на лучших сценах с лучшими.

Карел Готт быстро выучил русский язык. Так что его и в Кремле, и на других концертных площадках огромной страны объявляли практически по-домашнему: заслуженный артист Чехословацкой республики Карел Готт.

Карел Готт был обладателем 38-и национальных премий "Золотой соловей". И дома, и в СССР его называли просто – "Пражский соловей". И везде любили. До последних дней караулили, ждали встречи, чтобы подойти, обнять, поблагодарить. Он вел невероятно насыщенную жизнь - концерты, презентации книг, гастроли. Не сходил с обложек, в том числе и желтой прессы. А он улыбался, был добр, невозмутим и сказочно счастлив. Умел дружить и был абсолютно лишен чувства зависти. Например, очень гордился знакомством с Иосифом Кобзоном, восхищался и его талантом, и юмором.

"Я был у него на даче под Москвой, и он показывал коллекцию оружия. Я спросил: зачем у тебя столько оружия здесь. А он сказал: "Жду, когда красные придут", - вспоминал Готт в интервью "ТВ Центру".

"Он был неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры. И очень печалимся, потому что наш зритель потерял своего друга очень большого. Человека обаятельного, человека душевного. Человека удивительно профессионального", - говорит Лев Лещенко.

Парадоксальный секрет своей молодости Карел Готт раскрывал охотно.

"Я прекрасно понимаю, что нахожусь в фазе поздней осени и не люблю специально молодиться. Я стал понимать, что многие проблемы певцов исключительно от мозгов. Думаю о болячке - притягиваю её к себе. А если не думаю ни о чем, веду себя беспечно - все в полном порядке. Голос льется, как вода", - говорил он.

В 2015 году у Карела Готта диагностировали онкологическое заболевание. Он мужественно с ним боролся. Певец умер тихо, во сне, в своем пражском доме. Рядом была вся семья.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".