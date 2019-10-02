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Роман со львом: женщина станцевала с хищником в зоопарке

15:01
  • среда
  • 02 октября 2019

Танцовщицу разыскивает полиция

Полиция Нью-Йорка разыскивает женщину, устроившую опасное представление в зоопарке. В Сеть попало видео ее развлечений в клетке со львом.
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Посетительница перелезла через ограду вольера с хищником. Женщина начала размахивать руками и пританцовывать перед львом, пока другие посетители снимали шоу на видео.Ролик попал в Instagram и стал вирусным.

Чересчур смелую посетительницу вывели из зоопарка, однако позже инцидентом заинтересовалась полиция. В зверинце также призвали строго соблюдать правила безопасности – отметив, что за подобные выходки можно поплатиться жизнью.

Пользователи Сети выходку американки тоже не одобряют. Комментаторы отмечают: если бы хищник напал на женщину, его бы точно застрелили. Некоторые признались, что после просмотра этого видео окончательно потеряли веру в человечество.

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