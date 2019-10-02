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"Хайли лайкли": Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

15:40
  • среда
  • 02 октября 2019

Президент развеселил участников форума "Российская энергетическая неделя"

Президент России Владимир Путин пошутил о возможности вмешательства в будущие выборы в США. Отвечая на соответствующий вопрос, он бросил фразу: "Хайли лайкли" (что в переводе с английского языка означает "весьма вероятно").

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Таким образом глава государства напомнил о заявлении бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она сказала, что Москва "весьма вероятно" стоит за покушением на Сергея Скрипаля и его дочь. Никаких доказательств британские власти не привели.

"По секрету вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Чтобы вас окончательно развеселить. Только вы никому не говорите", - заявил Путин на заседании форума "Российская энергетическая неделя". Видео с мероприятия публикует ТВЦ.RU.

"Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным штатам", - продолжил глава государства, комментируя высказывание о том, что Мюллер не нашел свидетельств сговора между Россией и Трампом, но высказал предположение о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2020 году.

Путин отметил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться  в выборные процессы в других странах, так как в нашей стране "своих проблем хватает".

Видео: Путин рассказал о целях строительства "Северного потока-2"

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