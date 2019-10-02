Дерзкое мини 70-летней Пугачевой становится все короче и откровеннее

Возраст ей не помеха
Певица Алла Пугачева поразила поклонников стройностью ног. 70-летняя артистка надела короткое платьице, принимая в своем доме друзей и родственников.
В гости к Пугачевой пришли певица Кристина Орбакайте, поп-исполнительница Юля Проскурякова и супруга известного продюсера Ида Достман. Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram фотографии, где женщины позируют позади кресла, на котором восседает дочь Примадонны. Шестилетняя Елизавета облачилась в розовое платье балерины и черную футболку с надписью "Звезда" на английском языке.
На одном из снимков Пугачева поднесла к голове малышки руку, изображая корону. "Девчонки", - подписал фото Галкин.
Многие интернет-пользователи восхитились внешностью народной артистки СССР, которая нарядилась в короткое платье с мелким принтом. Наблюдательные фанаты отметили, что звезда, несмотря на солидный возраст, позволяет себе все более короткие юбки.
- Могла ли Алла представить, какая фигура у нее будет в эти годы и какие наряды она сможет носить.
- Аллочка, какие ножки!
- Ну красотка! Как ей такой стиль идет! С такими ногами худыми вообще можно не заморачиваться.
- Ничего себе Алла.
- Ничесе у АБ мини.
- Алла Борисовна такая стройняшка.
- Алла Борисовна всех краше!
Некоторые подписчики певицы обратили внимание на то ли грустный, то ли задумчивый вид Лизы. Кто-то написал, что девочка становится похожа на свою сестру Кристину Орбакайте.