Дерзкое мини 70-летней Пугачевой становится все короче и откровеннее

Возраст ей не помеха

Певица Алла Пугачева поразила поклонников стройностью ног. 70-летняя артистка надела короткое платьице, принимая в своем доме друзей и родственников.

В гости к Пугачевой пришли певица Кристина Орбакайте, поп-исполнительница Юля Проскурякова и супруга известного продюсера Ида Достман. Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram фотографии, где женщины позируют позади кресла, на котором восседает дочь Примадонны. Шестилетняя Елизавета облачилась в розовое платье балерины и черную футболку с надписью "Звезда" на английском языке.

На одном из снимков Пугачева поднесла к голове малышки руку, изображая корону. "Девчонки", - подписал фото Галкин.

Многие интернет-пользователи восхитились внешностью народной артистки СССР, которая нарядилась в короткое платье с мелким принтом. Наблюдательные фанаты отметили, что звезда, несмотря на солидный возраст, позволяет себе все более короткие юбки.

- Могла ли Алла представить, какая фигура у нее будет в эти годы и какие наряды она сможет носить.

- Аллочка, какие ножки!

- Ну красотка! Как ей такой стиль идет! С такими ногами худыми вообще можно не заморачиваться.

- Ничего себе Алла.

- Ничесе у АБ мини.

- Алла Борисовна такая стройняшка.

- Алла Борисовна всех краше!

Некоторые подписчики певицы обратили внимание на то ли грустный, то ли задумчивый вид Лизы. Кто-то написал, что девочка становится похожа на свою сестру Кристину Орбакайте.

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