В офисе Зеленского нашли "агента Кремля"

Фото шпиона опубликовали в соцсети

Пресс-секретарь президента Украины вновь оказалась в центре громкого скандала. Юлия Мендель, с точки зрения украинских радикалов, оказалась "агентом Кремля". Компрометирующую фотографию опубликовал в Facebook блогер Андрей Дзиндзя.

Фотограф запечатлел Юлию Мендель с бокалом вина в руке. Но отнюдь не это возмутило украинских "патриотов" - а перекинутая через плечо журналистки зеленая лента с надписью "RT Russia Today". "В команде у Зеленского пророссийский пропагандист", - подписал фотографию блогер. При этом ни автора снимка, ни ссылку на оригнал Дзиндзя не указал.

У большинства подписчиков пост вызвал предсказуемую реакцию. Возмущенные пользователи потребовали немедленного увольнения Мендель. Однако некоторые комментаторы потребовали от автора поста доказательств, что фотография – не фейк.

Пресс-секретарь Зеленского не впервые оказывается в центре скандала. На днях Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать вопрос украинскому президенту. А в День памяти жертв трагедии в Бабьем Яру журналистка отправилась на концерт.