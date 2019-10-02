"Расслабьтесь, сам разрулю": Зеленский не стал объяснять Раде "формулу Штайнмайера"

Украина не капитулирует, заверил президент Незалежной

Владимир Зеленский не стал разъяснять депутатам Верховной рады свою позицию по поводу "формулы Штайнмайера". После закрытой встречи с представителями парламентских фракций президенту Украины предложили выступить с трибуны на общем заседании – однако он отказался.

Украинский лидер заверил своих соратников, что все будет хорошо – он сам все разрулит, а парламент может расслабиться. Участники встречи отметили, что Зеленский при этом заметно нервничал.

"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", – приводит слова своего источника в Раде "Украинская правда". И о капитуляции Незалежной речи не идет, заверил присутствовавших президент.

Очередная встреча Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась в Минске 1 октября. Сообщалось, что все стороны – в том числе и представитель Украины – подписали "формулу Штайнмайера" о предоставлении региону особого статуса. Однако позже в пропрезидентской партии "Слуга народа" вытсупили с опровержением этой информации. Там заявили, что Леонид Кучма всего лишь письменно уведомил ОБСЕ о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные в Минске, пишут "Известия".