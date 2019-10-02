Убийца полковника СК арестован

Петербуржец Сергей Григорьев пробудет под стражей до 1 декабря

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета. ТВЦ.RU публикует видео из зала суда.

"Я находился в состоянии длящейся и продолжающейся необходимой обороны", - ответил мужчина на слова о том, что он убил человека.

Мужчину задержали во вторник после того, как он с ножом напал на сотрудника СК Владислава Капустина на входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве. От полученного ранения Капустин скончался в реанимации. Полковник СК работал в отделе по приему граждан и не был связан с расследованием каких-либо резонансных дел.

Как передает РИА Новости, Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, он лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко и состоит на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016.

Видео: убийца сотрудника СКР оказался пациентом психдиспансера

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