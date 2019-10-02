ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Убийца полковника СК арестован

16:12
  • среда
  • 02 октября 2019

Петербуржец Сергей Григорьев пробудет под стражей до 1 декабря

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета. ТВЦ.RU публикует видео из зала суда.
Убийца сотрудника СКР оказался пациентом психдиспансера

"Я находился в состоянии длящейся и продолжающейся необходимой обороны", - ответил мужчина на слова о том, что он убил человека.

Мужчину задержали во вторник после того, как он с ножом напал на сотрудника СК Владислава Капустина на входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве. От полученного ранения Капустин скончался в реанимации. Полковник СК работал в отделе по приему граждан и не был связан с расследованием каких-либо резонансных дел.

Как передает РИА Новости, Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, он лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко и состоит на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016.

Видео: убийца сотрудника СКР оказался пациентом психдиспансера

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Сергей Григорьев
Сергей Григорьев
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
Сотрудник СК Владислав Капустин
Сотрудник СК Владислав Капустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.