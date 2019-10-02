"У меня сын!" 89-летний Краско объявил о пополнении в семье

Актера переполняют эмоции

89-летний актер Иван Краско рассказал о неожиданной встрече со своим внебрачным сыном.

Незадолго до своего дня рождения народный артист России сообщил, что однажды утром ему позвонил мужчина, который назвался его сыном.

"Вот подарок так подарок, у меня еще один сын! - цитирует Краско Sobesednik.ru. - Буду рад встрече с моим предполагаемым сыном, и если это правда, то примем в нашу большую семью. "Иван Иванович, я ваш сын! - сказал в трубку приятный баритон. - Увидите меня и сразу поймете, что не вру". Посмотрим, пусть приходит вечерком. Я пока ничего расспрашивать не стал. Имени не называю, человек он известный в своих кругах, говорит, что внучка у меня еще есть".

Новость о внучке порадовала Ивана Краско, поскольку он давно мечтал еще об одной дочке. Заводить детей сейчас он не считает нужным, ведь ему вряд ли удастся вырастить малыша. "Надо же объективно на жизнь смотреть", - сказал Краско.

Свой день рождения Краско отметил 23 сентября. К нему приехали дети и внуки.

Актер не скрывает секрета долголетия. Он не перестает работать, ходит в баню и пропускает рюмочку за обедом. "Сто грамм в день для бодрости - отменное средство. Никогда не пропускаю. Всех своих друзей и соседей приучил", - хвалится актер.

Иван Краско был женат четыре раза. У него родились трое сыновей и две дочери. Сейчас актер живет со своей третьей женой Натальей Вяль.