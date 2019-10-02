Путин разрешил опубликовать его разговор с Трампом

Там нет ничего компрометирующего

Владимир Путин не против публикации его разговора с Дональдом Трампом, который состоялся в Хельсинки. По его словам, в той беседе нет ничего компрометирующего президента США.

Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", российский лидер рассказал, что когда в США "попытались раскрутить очередной скандал по поводу встречи" в Хельсинки, Москва прямо сказала Вашингтону: "Если кто-то хочет узнать, опубликуйте".

"Мы не против. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", - сказал Путин.

При этом он готов к обнародованию телефонных переговоров. Путин напомнил, что в прошлом работал в органах разведки.

"Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого", - отметил российский лидер.

Комментируя публикацию разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, президент заметил, что не видит ничего страшного в содержании этой беседы. По его мнению, любой руководитель государства обязан попросить своих коллег расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации.

"Все должны знать, во всяком случае в Штатах имеют право люди знать, были коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации, чего здесь такого. Я не увидел, что в ходе этого телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского этот компромат любой ценой и угрожал ему, что не будет оказывать помощи Украине, я этого там не увидел", - подчеркнул Путин.

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