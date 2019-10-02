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"Досталось тяжелое наследие": Путин заступился за Зеленского

16:40
  • среда
  • 02 октября 2019

Глава России высказался о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский унаследовал страну в тяжелом состоянии. Перед начинающим политиком стоят большие вызовы, отметил Путин. 
Путин разрешил опубликовать его разговор с Трампом

По словам главы России, уровень ВВП Украины рухнул после потери российского рынка. "Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН). Видео с мероприятия публикует ТВЦ.RU.

Российский лидер затруднился назвать отрасли украинской промышленности, которые бы остались в жизнеспособном состоянии. "Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование", - заявил Владимир Путин. 

Зеленскому досталось "тяжелое наследие", заключил Путин, но в первую очередь украинскому политику нужно решить вопрос об отношениях между Киевом и Донбассом.

Ранее Путин в шутливой форме ответил на вопрос о возможности вмешательства в будущие выборы в США. 

Видео: Путин пошутил на тему вмешательства России в выборы США

 

 

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