"Досталось тяжелое наследие": Путин заступился за Зеленского

Глава России высказался о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский унаследовал страну в тяжелом состоянии. Перед начинающим политиком стоят большие вызовы, отметил Путин.

По словам главы России, уровень ВВП Украины рухнул после потери российского рынка. "Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН). Видео с мероприятия публикует ТВЦ.RU.

Российский лидер затруднился назвать отрасли украинской промышленности, которые бы остались в жизнеспособном состоянии. "Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование", - заявил Владимир Путин.

Зеленскому досталось "тяжелое наследие", заключил Путин, но в первую очередь украинскому политику нужно решить вопрос об отношениях между Киевом и Донбассом.

Ранее Путин в шутливой форме ответил на вопрос о возможности вмешательства в будущие выборы в США.

Видео: Путин пошутил на тему вмешательства России в выборы США