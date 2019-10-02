"Спелись": Нинидзе и дочь Виторгана весело провели время

Девушки нашли общий язык
Актер Максим Виторган показал видео, на котором его возлюбленная Нино Нинидзе и его дочь Полина поют хит группы "Ласковый май".
28-летняя Нино и 23-летняя Полина исполнили песню "Седая ночь" в замедленном темпе, который навевает на слушателей грусть и тоску. Под конец ролика девушки сменили тональность и весело заголосили, причем им дурашливым голосом начал подпевать Виторган. "Спелись", - подписал видео актер.
Подписчики восхитились не только вокальными данными Нино и Полины, но и их красотой. По мнению многих поклонников Виторгана, девушки крайне похожи друг на друга. Фанатов обрадовало, что дочь 47-летнего артиста и его молодая пассия нашли общий язык.
- Сердце радуется за Вас, все складывается замечательно.
- Похожи девчонки.
- Классные.
- Голос за кадром просто великолепен.
- Макс, мы за Вас счастливы. Девчули - голосистые красотули.
Среди восторженных комментариев попались и критические. "Мне одной не понравилось?" - написала одна из интернет-пользовательниц. "Вас одну это интересует", - ответил ей Виторган.
Напомним, что Максим Виторган был женат три раза. В текущем году он развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От первого брака у артиста остались дочь Полина и сын Даниил.
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