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"Спелись": Нинидзе и дочь Виторгана весело провели время

17:16
  • среда
  • 02 октября 2019

Девушки нашли общий язык

Актер Максим Виторган показал видео, на котором его возлюбленная Нино Нинидзе и его дочь Полина поют хит группы "Ласковый май". 
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28-летняя Нино и 23-летняя Полина исполнили песню "Седая ночь" в замедленном темпе, который навевает на слушателей грусть и тоску. Под конец ролика девушки сменили тональность и весело заголосили, причем им дурашливым голосом начал подпевать Виторган. "Спелись", - подписал видео актер. 

Подписчики восхитились не только вокальными данными Нино и Полины, но и их красотой. По мнению многих поклонников Виторгана, девушки крайне похожи друг на друга. Фанатов обрадовало, что дочь 47-летнего артиста и его молодая пассия нашли общий язык. 

- Сердце радуется за Вас, все складывается замечательно. 

- Похожи девчонки. 

- Классные. 

- Голос за кадром просто великолепен. 

- Макс, мы за Вас счастливы. Девчули - голосистые красотули.

Среди восторженных комментариев попались и критические. "Мне одной не понравилось?" - написала одна из интернет-пользовательниц. "Вас одну это интересует", - ответил ей Виторган. 

Напомним, что Максим Виторган был женат три раза. В текущем году он развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От первого брака у артиста остались дочь Полина и сын Даниил. 

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