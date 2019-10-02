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Лавров: антироссийские санкции не работают и не будут работать

18:21
  • среда
  • 02 октября 2019

Глава МИД выступил на заседании клуба "Валдай"

Западные санкции в отношении России не работают и никогда не начнут влиять на нашу страну. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", который в эти дни проходит в Сочи. На сессии говорили об актуальных вопросах международной повестки, главной темой стала политика России на Ближнем Востоке.

Сессия Валдайского клуба, на которую Сергея Лаврова пригласили в качестве основного спикера, касалась Ближнего Востока в контексте российской политики там. Однако учитывая количество отечественных и иностранных экспертов, принимающих участие в работе клуба, с самого начала было понятно, что конкретно данной темой эта дискуссия с главой российского МИД вряд ли ограничится.

Но начинают все же с Ближнего Востока, региона в котором позиции России за последние несколько лет сильно окрепли. Во многом из-за тех подходов, что применяет Москва, стараясь вести равноправный диалог, не стравливая одних с другими. В отличие от тех же США. Они, говорит Лавров, наделали слишком много ошибок. Впрочем, происходит это отнюдь не впервые.  

"Мы призываем Запад проанализировать все эти ошибки, но, наверное, имея в виду великого Уинстона Черчилля и полагаясь на его мудрость, потому что он среди прочих афоризмом однажды сказал: "Америка всегда поступает правильно после того, как испробовала все остальное". Это его слова и надеюсь, что он окажется прав и на этот раз", - заявил Лавров.

То, что США, да и Запад в целом, на Ближнем Востоке вели себя словно слон в посудной лавке, говорили многие эксперты. Достаточно вспомнить вторжение в Афганистан, Ирак и бомбежки Ливии. Казалось бы, из этих откровенных провалов, Вашингтон должен был извлечь урок. Но нынешняя ситуация с тем же Ираном говорит об обратном.  

"Никогда нельзя ни за что ручаться, но, мне кажется, что войны не хотят ни США, ни Иран, ни большинство стран региона", - говорит Лавров о вероятности войны на Ближнем Востоке.

Ситуацию с Ираном используют, в том числе в предвыборных целях, говорят эксперты Валдайского клуба. Для того же в США противники Трампа снова пытаются раздуть историю с вмешательством России в американские выборы. Всю эту ситуацию Лаврова тоже попросили прокомментировать.

Впрочем, так уже было не раз. И не только в контексте американских выборов. Но и в контексте той же Украины, госпереворот в которой, произошедший в 14-м году, в буквальном смысле открыл России глаза, говорит Лавров.   

"Наверное, иллюзии, которые возникли после распада Советского Союза, в 90-е годы и  многое другое, конечно, сказалось на восприятии Российской Федерации западным миром. Конец истории, вы помните, но окончательно понять, по-моему, что надо полагаться исключительно  на себя, но естественно в рамках международного права, помог 14-й год. Реакция Запада на приход путчистов к власти в Киеве в 2014 году нас убедила только в одном — все санкции, требования, осуждение нас убедило только в одном: в этом мире полагаться можно только на себя", - заявил Лавров.

То, что никакой изоляции нет и в помине, всем уже и так давно понятно. Как и то, что санкции попросту не возымели должного эффекта, завил глава российского МИД. Изначально их снятие увязывали с Минскими соглашениями, требуя от России их немедленного исполнения. Однако сейчас риторика заметно изменилась. Да и процесс вроде бы сдвинулся с мертвой точки. Накануне согласована и подписана “формула Штайнмайера”, что вызвало у многих в Киеве недовольство.

"Вчера в Минске участники Контактной группы, все участники Контактной группы, включая и Донецк и Луганск, подписали формулу, но сделали это на отдельных листах. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства, ставить свою подпись, рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями, все подписи стоят на одном листе. Эта формула была известна уже скоро как 4 года. С 15-го года, с октября. Почему сейчас там взвились так оппозиционеры правительства Зеленского, ну, наверное, потому что им не хочется терять аргумент в отстаивании своей идентичности такой вот, националистически ориентированной. Я надеюсь, что то, что сказал президент Зеленский, что он привержен выполнению Минских договоренностей, это является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является главнокомандующим Украины", - заявил Лавров.

На это сейчас возлагают надежду многие лидеры, рассчитывая привести Минский процесс в движение. Удастся это сделать или нет, станет понятно уже по итогам встречи в Нормандском формате, точная дата которой до сих пор не согласована.

Александр Панюшкин, Сергей Давидяк, Роман Борискин. "ТВ Центр", Красная Поляна, Краснодарский Край.

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