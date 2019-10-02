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"Лучше это пройти на учениях": военкор ТВЦ о спецкурсах для журналистов

18:45
  • среда
  • 02 октября 2019

Один из журналистов пожаловался на якобы избиения

В Севастополе 35 сотрудников российских СМИ приняли участие в курсах по подготовке военных журналистов "Бастион". Специалисты из Минобороны, МЧС, Росгвардии и других ведомств обучали корреспондентов, моделируя экстремальные ситуации. Они наглядно демонстрировали, как  вести себя, если взяли в заложники террористы,  и как правильно оказывать первую медпомощь. Сотрудник МИА "Россия сегодня" Святослав Павлов курсы не смог пройти до конца. Он покинул полигон на четвертый день. А по приезде в столицу поделился своими впечатлениями на странице в соцсети.

Святослав Павлов - редактор информационного агентства. Еще ведет свой проект в интернете. Не со страниц издания, а через социальные сети рассказал о последней командировке — на курсы по подготовке военных журналистов.

"Весной этого года я полтора месяца отработал в пуле Минобороны в Сирии и планировал дальше ездить в командировки в самые неспокойные страны мира.

Я прилетел в Севастополь 15 сентября, но уже 19 сентября мы с коллегой вынуждены были покинуть "Бастион", потому что получили побои и подверглись самым разнообразным издевательствам и унижениям. Я терпеть не мог и не хотел как физически, так и морально. Я до сих пор вынужден ходить из клиники в клинику, как Селин из замка в замок. Но давайте обо всём по порядку", - написал Бочкарев в фейсбуке.

Что не понравилось журналисту? То, что их поселили в казарму, не выпускали за территорию части, ходить надо было строем, обед по расписанию и кровать по утрам заправлять. Это из бытового. Что касается профессиональной подготовки: то автор гневного отзыва назвал "Бастион" БДСМ-курсами военных журналистов.

"Внезапно прямо посреди лекции в зал ворвались люди в масках и начали укладывать всех мордой в пол. Недолго думая, я выпрыгнул в окно. За мной погнался "морпех-террорист". Метров через 50 он меня догнал, уложил в асфальт и потащил в зал к остальным. Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Всё это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком. Затем всех в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились. Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причём с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались ещё где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью", - пишет он в соцсетях.

Люди в форме и с масками на лицах - морские пехотинцы 810-й бригады, базирующейся в Крыму. Пленники - как раз журналисты. Жёстко, все как будто по-настоящему, но на самом деле учения. Им моделировали самые экстремальные ситуации, в которые они могут попасть в служебной командировке в горячих точках, например, оказаться в заложниках. Задача - остаться в живых.

"Закон, если вы хотите работать в горячих точках, предусматривает, что журналист должен пройти специальную подготовку. То есть он должен быть знаком с условиями боевых сражений. Понимать как стреляет автомат рядом. Он сам не стреляет. Как стреляют пушки. Как взрываются гранаты. Понимать, что такое военная техника. Очень важные занятия проводят силовые и специальные подразделения, когда показывают, что нужно делать, когда тебя захватили в плен", - рассказывает председатель Общественного совета при Министерстве обороны Павел Гусев.

Была ли кровь? Была. Были ли пинки и увесистые тычки? Были. Были ли мешки на головах? Были. На полигоне был Тимур Абдуллаев - военный корреспондент телеканала "ТВ Центр". Вместе с группой журналистов он подорвался на фугасе в сирийском Дейр-Эр-Зоре. Многие из коллег обязаны Тимуру жизнью, потому что он одним из первых бросился помогать раненым товарищам. Этот "Бастион" Тимур Абдуллаев помогал проводить. Учил молодых коллег науке военных журналистов и парня, который скандалил с самого начала курсов, отлично помнит.

"Он там нагрубил военнослужащим, и после этого было решено предложить человеку покинуть курсы. Если ему это не нужно, то, наверное, лучше было бы вернуться в редакцию. И для него и для организаторов- военных, у которых и так хватало нагрузки", - говорит Абдуллаев.

В социальных сетях разразился спор. Друзья Святослава Павлова поддержали его. А вот коллеги, которые прошли настоящие горячие точки, а не гостиницу под охраной в сирийской Латакии, как автор поста, а также те, кто был на том же самом "Бастионе", почему-то нет. Нынешний "Бастион" был 19-й по счету. Спецподготовку уже прошли более семисот журналистов.

"Опираясь на мой опыт работы с 96-го года в так называемых горячих точках: если тебе объясняют, как тебе нужно себя вести, когда тебя пытаются захватить в заложники, лучше это пройти в такой теоретически-практической плоскости, но не сопряженной с реальным риском для твоей жизни. Даже если тебе где-то там влепили щелбан или дали пендаля под зад - ничего с тобой не случится", - говорит Абдуллаев.

"Кто прошел соответствующую подготовку в течении нескольких дней, тот делает определенные выводы: нужен ли был ему "Бастион", нужна ли эта сфера деятельности. Может быть, сосредоточиться на тематике сельского хозяйства", - говорит председатель Севастопольского филиала "Союза журналистов России" Сергей Горбачев.

Журналист Святослав Павлов сделал вывод: ему надо пожаловаться в Следственный комитет и Военную прокуратуру. У него уже есть адвокат, который настаивает на возбуждении уголовного дела по статье "Превышение полномочий". Несмотря на сотрясение мозга, множественные ушибы и прописанный врачами постельный режим, дома Святослав Павлов отнюдь не сидит.

Дмитрий Гусев. Георгий Бабаян. "ТВ Центр".

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Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
Курсы по подготовке военных журналистов "Бастион"
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