"Лучше это пройти на учениях": военкор ТВЦ о спецкурсах для журналистов

Один из журналистов пожаловался на якобы избиения

В Севастополе 35 сотрудников российских СМИ приняли участие в курсах по подготовке военных журналистов "Бастион". Специалисты из Минобороны, МЧС, Росгвардии и других ведомств обучали корреспондентов, моделируя экстремальные ситуации. Они наглядно демонстрировали, как вести себя, если взяли в заложники террористы, и как правильно оказывать первую медпомощь. Сотрудник МИА "Россия сегодня" Святослав Павлов курсы не смог пройти до конца. Он покинул полигон на четвертый день. А по приезде в столицу поделился своими впечатлениями на странице в соцсети.

Святослав Павлов - редактор информационного агентства. Еще ведет свой проект в интернете. Не со страниц издания, а через социальные сети рассказал о последней командировке — на курсы по подготовке военных журналистов.

"Весной этого года я полтора месяца отработал в пуле Минобороны в Сирии и планировал дальше ездить в командировки в самые неспокойные страны мира.

Я прилетел в Севастополь 15 сентября, но уже 19 сентября мы с коллегой вынуждены были покинуть "Бастион", потому что получили побои и подверглись самым разнообразным издевательствам и унижениям. Я терпеть не мог и не хотел как физически, так и морально. Я до сих пор вынужден ходить из клиники в клинику, как Селин из замка в замок. Но давайте обо всём по порядку", - написал Бочкарев в фейсбуке.

Что не понравилось журналисту? То, что их поселили в казарму, не выпускали за территорию части, ходить надо было строем, обед по расписанию и кровать по утрам заправлять. Это из бытового. Что касается профессиональной подготовки: то автор гневного отзыва назвал "Бастион" БДСМ-курсами военных журналистов.

"Внезапно прямо посреди лекции в зал ворвались люди в масках и начали укладывать всех мордой в пол. Недолго думая, я выпрыгнул в окно. За мной погнался "морпех-террорист". Метров через 50 он меня догнал, уложил в асфальт и потащил в зал к остальным. Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Всё это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком. Затем всех в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились. Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причём с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались ещё где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью", - пишет он в соцсетях.

Люди в форме и с масками на лицах - морские пехотинцы 810-й бригады, базирующейся в Крыму. Пленники - как раз журналисты. Жёстко, все как будто по-настоящему, но на самом деле учения. Им моделировали самые экстремальные ситуации, в которые они могут попасть в служебной командировке в горячих точках, например, оказаться в заложниках. Задача - остаться в живых.

"Закон, если вы хотите работать в горячих точках, предусматривает, что журналист должен пройти специальную подготовку. То есть он должен быть знаком с условиями боевых сражений. Понимать как стреляет автомат рядом. Он сам не стреляет. Как стреляют пушки. Как взрываются гранаты. Понимать, что такое военная техника. Очень важные занятия проводят силовые и специальные подразделения, когда показывают, что нужно делать, когда тебя захватили в плен", - рассказывает председатель Общественного совета при Министерстве обороны Павел Гусев.

Была ли кровь? Была. Были ли пинки и увесистые тычки? Были. Были ли мешки на головах? Были. На полигоне был Тимур Абдуллаев - военный корреспондент телеканала "ТВ Центр". Вместе с группой журналистов он подорвался на фугасе в сирийском Дейр-Эр-Зоре. Многие из коллег обязаны Тимуру жизнью, потому что он одним из первых бросился помогать раненым товарищам. Этот "Бастион" Тимур Абдуллаев помогал проводить. Учил молодых коллег науке военных журналистов и парня, который скандалил с самого начала курсов, отлично помнит.

"Он там нагрубил военнослужащим, и после этого было решено предложить человеку покинуть курсы. Если ему это не нужно, то, наверное, лучше было бы вернуться в редакцию. И для него и для организаторов- военных, у которых и так хватало нагрузки", - говорит Абдуллаев.

В социальных сетях разразился спор. Друзья Святослава Павлова поддержали его. А вот коллеги, которые прошли настоящие горячие точки, а не гостиницу под охраной в сирийской Латакии, как автор поста, а также те, кто был на том же самом "Бастионе", почему-то нет. Нынешний "Бастион" был 19-й по счету. Спецподготовку уже прошли более семисот журналистов.

"Опираясь на мой опыт работы с 96-го года в так называемых горячих точках: если тебе объясняют, как тебе нужно себя вести, когда тебя пытаются захватить в заложники, лучше это пройти в такой теоретически-практической плоскости, но не сопряженной с реальным риском для твоей жизни. Даже если тебе где-то там влепили щелбан или дали пендаля под зад - ничего с тобой не случится", - говорит Абдуллаев.

"Кто прошел соответствующую подготовку в течении нескольких дней, тот делает определенные выводы: нужен ли был ему "Бастион", нужна ли эта сфера деятельности. Может быть, сосредоточиться на тематике сельского хозяйства", - говорит председатель Севастопольского филиала "Союза журналистов России" Сергей Горбачев.

Журналист Святослав Павлов сделал вывод: ему надо пожаловаться в Следственный комитет и Военную прокуратуру. У него уже есть адвокат, который настаивает на возбуждении уголовного дела по статье "Превышение полномочий". Несмотря на сотрясение мозга, множественные ушибы и прописанный врачами постельный режим, дома Святослав Павлов отнюдь не сидит.

Дмитрий Гусев. Георгий Бабаян. "ТВ Центр".