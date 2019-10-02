В России стартовала олимпиада "Я - профессионал"

Регистрация участников на сайте проекта будет открыта до 18 ноября

В среду стартовала регистрация на всероссийскую студенческую олимпиаду "Я – профессионал". Это состязание считается одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Основная цель - помочь талантливым учащимся разных специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

Ксения Чабан - один из ярких примеров, как можно повернуть свою жизнь на 180 градусов. Еще недавно - студентка Оренбургского университета. Сегодня - учится в магистратуре Высшей школы экономики и стажируется в ведущем банке страны.

"Это реально социальный лифт. Если ты горишь, если у тебя есть мотивация, ты хочешь изменить свою жизнь, то велкам все сюда. Здесь реально помогают ребятам", - рассказала дипломант олимпиады "Я - профессионал" второго сезона Ксения Чабан.

Всероссийская олимпиада "Я - профессионал" - это возможность талантливым студентам - даже из самых удаленных от столицы регионов - не только продолжить обучение в лучших вузах страны, но и начать карьеру в крупной компании.

"Это один из самых востребованных, самых популярных проектов в рамках нашей президентской платформы. Если просуммировать количество заявок за первые два года, то их число уже перевалило за 800 тысяч", - заявил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Отличительной чертой этого сезона будет еще большее слияние с работодателями. Увеличение практико-ориентированных заданий, разработанных работодателями", - сообщила руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

В этом году увеличилось количество направлений, в которых можно проверить свои профессиональные способности. Теперь их 68. Среди новых отраслей - транспорт, сельское хозяйство, налоги. И уже более 300 российских компаний, которые ждут на стажировку. И для этого не обязательно иметь диплом престижного вуза.

"У нас есть и должен быть федеральный рынок выпускников высшего образования. И вот олимпиада "Я - профессионал" - это первый шаг к тому, чтобы такой федеральный маркетплейс для лучших выпускников, для наиболее амбициозных выпускников образовательных программ сложился", - заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Это еще и возможность региональным вузам доказать, что они учат не хуже лидеров.

"Это реальное соревнование для вузов. Потому что мы вроде и публикуем рейтинги, чьи студенты лучше. Но точно понимаю, что каждый ректор их тихонечко смотрит и свои выводы для себя делает", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Регистрация третьего сезона олимпиады "Я - профессионал" открыта. Сбор заявок на интернет-портале продлится до 18 ноября.

Екатерина Гоголева, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".