Кокаин в трусах: опубликовано новое видео задержания Бочкаревой

Сама актриса до сих пор опровергает свою причастность к истории с наркотиками

В Сети появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой, против которой возбуждено уголовное дело о хранении кокаина. На кадры, которые распространил телеграм-канал "Майор и генерал", попал момент, во время которого звезда сериала "Счастливы вместе" отказывается от медицинского освидетельствования и теста на алкоголь в присутствии понятых.

Ранее в СМИ появилось видео задержания Бочкаревой с другого ракурса. На нем она признается в хранении наркотиков. "Я имею свёрнутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня, образно говоря, остатки вот этого средства", - говорит она и отмечает, что кокаин - внутри неё.

Сама исполнительница роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" опровергает информацию о том, что ее задержали с наркотиками. Видео из интернета она называет подделкой и грозит наказанием всем причастных к нему. Ранее она опубликовала видеообращение:

28 сентября автомобиль Натальи Бочкаревой остановили сотрудники ДПС. Это произошло возле больницы имени братьев Бахрушиных на Стромынке. У актрисы изъяли 0,69 грамма кокаина. Как отмечают СМИ, во время задержания актриса попыталась спрятать пакет с наркотиками в трусы.

На Бочкареву завели уголовное дело о хранении запрещенных средств, а также административные дела за отказ пройти медицинское освидетельствование и за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО.

В квартире Бочкаревой прошел обыск, во время которого запрещенных веществ найдено не было. Актрису освободили под подписку о невыезде.

Наталья Бочкарева снималась в сериале "Счастливы вместе", а также в фильмах "Китайский сервиз", "Елки последние" и "Всадник по имени Смерть".

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