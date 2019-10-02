Водители перекрыли дорогу в Москве из-за напуганного котенка (видео)

Животное едва не попало под колеса

Водители перекрыли эстакаду, ведущую с Ленинградского проспекта на Третье транспортное кольцо в Москве. Они пытались спасти котенка, который выбежал на дорогу и рисковал угодить под колеса.

В Сети опубликовали кадры, снятые на автомобильный видеорегистратор. Водитель остановился на эстакаде, увидев котенка на проезжей части. Мужчина попытался поймать напуганное животное, однако оно отказалось даваться в руки.

Через какое-то время на дороге остановились две иномарки, после чего молодой человек и женщины тоже предприняли усилия по поимке котенка. В итоге зверек убежал от автомобилистов. На дороге, судя по всему, образовался небольшой затор.

Интернет-пользователи похвалили людей, которые пытались спасти котенка. Впрочем, кто-то заметил, что у москвичей, которые попали в пробку из-за котенка, могли возникнуть проблемы на работе.

- Если бы я опаздывала на работу, а тут бы эти клоуны такой цирк устроили, я бы психанула, - написала одна дама.

- Молодец женщина.

- Спасибо людям, надеюсь, поймали.

- Респект.

- Ты лучше бы вышла и мужик твой. Помогли! – обратился кто-то к водителю и пассажирке, которые находились в машине с видеорегистратором.