Любуйся, Африка: Маркл показала нижнее белье на улице

Ей оказалось непросто приспособиться к африканской жаре

38-летняя Меган Маркл снова оконфузилась во время десятидневного турне по Южной Африке. Герцогиня Сассекская показалась на публике в белом платье, под которым заметили кружевную комбинацию.

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с бизнесменами и молодежью в южноафриканском городке Тембиса. Члены британской королевской семьи подняли вопрос о безработице в регионе.

В Сети опубликовали фотографии с мероприятия. На одном снимке резво шагающая под палящим солнцем Маркл "засветила" белое нижнее белье.

Похожий конфуз произошел с ней на встрече с правозащитниками в Кейптауне. Герцогиня пришла на мероприятие в черном топе из тонкой материи, сквозь который просвечивал бюстгальтер.

По-видимому, бывшая актриса не смогла приспособиться к африканскому климату и не научилась выбирать легкую одежду, которая бы не выглядела непристойной.