Депутат МГД Метлина взяла на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на Мельничном комбинате в Сокольниках

На предприятии голодают почти 60 человек

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина пообещала разобраться с невыплатой заработной платы работникам "Мельничного комбината в Сокольниках".

"Это не мой округ, но тем не менее я подключилась к этой ситуации, так как считаю, что ситуация крайне сложная и она опасна с социальной точки зрения. Здесь голодает почти 60 человек, голодают они с 30 сентября. Это не шантаж, это акт отчаяния, потому что они в течение года ведут переговоры, они действительно добросовестно работали на своем предприятии. <...> Эти люди работали 20, 30, 40 лет", - рассказала Метлина.

Она пояснила, что мельничный комбинат - не единственное предприятие, которое находится в состоянии банкротства в связи с банкротством большого холдинга "Настюша". Депутат подчеркнула, что в ближайшее время станет известно решение конкурсного управляющего по выплате задолженности по зарплате сотрудникам предприятия.

"Я подключила все свои возможные связи, мы давим на конкурсного управляющего, и через час мы выдавим из него какое-то решение. Это решение будет связано прежде всего с выплатой задолженностей этим людям. Это не самая большая сумма, это 69 миллионов рублей, ее можно разделить на части и выплатить хотя бы какую-то часть, потому что сегодня самое главное для меня - это прекращение голодовки этих людей, так как это просто опасно для здоровья", - сказала Метлина.

Кроме того, она заявила, что предприятие полностью готово к работе, необходимо только выплатить людям зарплату и завезти сырье.

С августа 2018 года генеральный директор компании частично не выплачивал зарплату. В результате сумма задолженности перед 242 сотрудниками организации составила свыше 23 миллионов рублей в феврале 2019 года. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководителя предприятия.

В июле текущего года в отношении комбината открылось конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

2 октября в отношении гендиректора ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" было возбуждено еще два уголовных дела по статьям "Преднамеренное банкротство" и "Невыплата заработной платы".

Кроме того, юридическое лицо и гендиректора комбината привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Результаты расследования уголовных дел и фактическое погашение задолженности находятся у столичной прокуратуры на контроле.