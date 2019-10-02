Полуголый Галкин показал "магию"

Поклонницы в восторге
43-летний Максим Галкин не чужд детским забавам. Знаменитый телеведущий опубликовал в Instagram видео, на котором он стоит перед зеркалом с голым торсом и с расстегнутыми джинсами.
На опубликованных кадрах Галкин не только демонстрирует стройное и загорелое тело, но и исполняет незамысловатый трюк с телефоном. Он роняет на пол смартфон, который на обратной перемотке возвращается ему в руку целым и невредимым. "Магия", - такой хештег телеведущий оставил под этим видео.
Поклонницы восхитились фигурой Галкина и подивились его "магическим" талантам.
- Ого! Да Вы, батенька... фокусник однако.
- Какой сексуальный пресс.
- Хулиган!
- Максим, вы в отличной форме, ну и магия хороша.
- Алла Борисовна позволяет такие фото выкладывать?
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