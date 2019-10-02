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Полуголый Галкин показал "магию"

18:50
  • среда
  • 02 октября 2019

Поклонницы в восторге

43-летний Максим Галкин не чужд детским забавам. Знаменитый телеведущий опубликовал в Instagram видео, на котором он стоит перед зеркалом с голым торсом и с расстегнутыми джинсами. 

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На опубликованных кадрах Галкин не только демонстрирует стройное и загорелое тело, но и исполняет незамысловатый трюк с телефоном. Он роняет на пол смартфон, который на обратной перемотке возвращается ему в руку целым и невредимым. "Магия", - такой хештег телеведущий оставил под этим видео. 

Поклонницы восхитились фигурой Галкина и подивились его "магическим" талантам. 

- Ого! Да Вы, батенька... фокусник однако.

- Какой сексуальный пресс. 

- Хулиган! 

- Максим, вы в отличной форме, ну и магия хороша.

- Алла Борисовна позволяет такие фото выкладывать?

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