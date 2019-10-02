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Командиру сгоревшего в "Шереметьево" самолета предъявили обвинение

19:00
  • среда
  • 02 октября 2019

В результате катастрофы погиб 41 человек

Следственный комитет предъявил обвинение Денису Евдокимову, командиру самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который 5 мая сгорел после аварийной посадки в "Шереметьево". В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

Пилота обвиняют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, командир "осуществил грубую посадку". Его действия нарушили "установленные правила", что привело к разрушению и возгоранию самолета.

Катастрофа SSJ100 произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться. Сесть на полосу им удалось только со второй попытки.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части - погиб 41 человек. 33 пассажира и четыре члена экипажа спаслись.

Видео: репортаж "ТВ Центра" о трагедии в "Шереметьево"

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