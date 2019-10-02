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"Больное сердце": поведению Боярского нашли объяснение после скандала с парковкой

19:23
  • среда
  • 02 октября 2019

Фармацевт рассказала о состоянии актера

Работница петербургской аптеки Зоя Марковцева заявила, что актер Михаил Боярский остановил свой автомобиль на встречной полосе из-за плохого самочувствия. Он бросил машину на дороге и зашел в аптеку, где регулярно покупает лекарства. 
"А что вы меня допрашиваете?" Боярского взбесили обвинения в нарушении ПДД

"В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки", - рассказала Марковцева телеканалу "Звезда"

Фармацевт предположила, что народный артист РСФСР нарушил правила дорожного движения, чтобы срочно принять лекарство, которого у него не оказалось при себе. "Вчера передавали, что идет магнитная буря, очень плохо себя чувствуют люди даже здоровые", - отметила женщина. 

Ранее в ГИБДД пообещали проверить видео и фото, на которых человек, похожий на Михаила Боярского, паркуется в запрещенном месте и выходит из машины. Актер разозлился, когда один из журналистов попросил его прокомментировать ситуацию. "А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне ******* на вас", - сказал Боярский.

"Это хайп на имени известного актера... Много завистников. Счастливая семья, - сказала "Московскому комсомольцу" представитель актера Надежда Дуванова. - Михаил Сергеевич достаточно горячий человек, но благородный и воспитанный. Я думаю, что все это подано в другом ракурсе, вырвано из контекста. В любом случае, он никогда себе не позволяет так общаться с журналистами, за всю карьеру у него не было подобных выпадов".   

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