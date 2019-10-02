Путин пожурил журналиста NBC за искажение его слов

Президент возмутился подменой понятий

Международный форум "Российская энергетическая неделя" начал работу в Москве. Он собрал свыше 10 тысяч делегатов, в том числе представителей более чем двухсот корпораций из 80 стран. Главная тема дискуссий - партнёрство в энергетике и устойчивость отрасли. А она зависит не только от состояния мировой экономики, но и от попыток недобросовестной конкуренции, когда под надуманными предлогами против российских компаний и их партнёров вводятся ограничения. Это отметил в своём выступлении Владимир Путин.

Несмотря на узконаправленную тематику форума, собственно об энергетической безопасности Владимиру Путину удалось рассказать лишь во время своей приветственной речи участникам. Он отметил: несмотря на такие, нечистоплотные, с точки зрения рыночной конкуренции приемы против Москвы, как санкции, наша страна сохраняет статус надежного поставщика сырья. Морской участок "Турецкого потока" завершён, идут работы на суше. "Северный поток-2" также строится по графику.

Модератор пленарного заседания, корреспондент NBC Кир Симонс, превратил все общение с российским лидером в политическое обозрение, расспросив Путина почти обо всех острых международных темах, приплетая политику в сугубо экономические вопросы. Американский репортер не упустил случая задать вопрос о "Северном потоке-2", который для Вашингтона как кость в горле. Мол, проект сталкивается с трудностями, притягивает санкции, Дания до сих пор не выдала разрешение на прокладку труб. Он напрямую обращается к европейским участникам форума: мол, зачем вам эта зависимость от России. Но получает жесткий ответ как от председателя правления крупнейшей в Центральной Европе нефтяной компании и главного партнера "Газпрома" в Австрии, так и от Владимира Путина.

"Европе нужен газ по конкурентной цене. И мы его получаем от России. И я не хочу никаких спекуляций на тему вмешательства третьих сторон. Европа будет бороться за свое право на энергетическую независимость", - сказал председатель правления, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле.

"Но в США считают, что это совсем не независимость, а как раз-таки зависимость от России", - вмешался ведущий.

"Мне просто некоторые вещи не хочется говорить вслух, чтобы не ставить в неудобное положение ни наших американских партнеров, ни европейских. Это грубая, абсолютно грубая попытка вмешательства во внутренние европейские дела. Как третья страна может говорить кому-то: выгоднее ей что-то сделать или невыгоднее. Или зная, что наши энергоносители на 25 процентов дешевле, все равно говорить: нет, все равно покупайте наш, потому что мы вас защищаем. Это ошибка со стороны наших американских партнеров", - заявил Путин.

Вопросам об отношениях России и США модератор посвятил чуть ли не половину дискуссии. Кир Симонс в худших традициях своих американских коллег снова и снова пытал российского президента вопросом, который до него уже задавали все заокеанские репортеры. И не по одному разу. Так что все-таки с вмешательством Москвы в президентские выборы 2016 года и, может, спецпрокурор Роберт Мюллер не зря затевал свое расследование, завершившееся громким пшиком.

"Highly likely (весьма вероятно) — мы это уже слышали. Он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. Я уверен, это идет во вред самим Соединенным Штатам. Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношениях с США, если вы другого мнения, то скажите с доказательствами", - потребовал Путин.

Но американский журналист не унимался. Не вмешивались в прошедшие выборы, но в будущие же вмешаетесь? Чуть ли не с надеждой спросил он Владимира Путина.

"По секрету Вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас как следует", - ответил российский лидер.

Своеобразный заокеанский профессионализм модератор продемонстрировал, упрекая Владимира Путина в том, что в интервью Financial Times, по версии американского репортера, российский лидер, говоря о конце либеральной демократии, открыто праздновал победу над западным миром. Президенту пришлось сделать собеседнику замечание за искажение слов.

"Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации. Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис", - поправил Путин журналиста.

И, конечно, традиционный пакет вопросов о личном отношении Владимира Путина к Дональду Трампу. Все, как любят американские журналисты. Забывая, как водится, что Трамп - их президент, а не российский.

"Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом. У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть хорошие деловые, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения. В самих Штатах уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента", - утверждает президент России.

Говоря об Украине, Владимир Путин посочувствовал новому президенту. И перечислил, сколько потерял Киев по надуманным основаниям разорвав отношения с Москвой. Судостроения больше, авиации тоже. Ракетостроение приказало долго жить. Да и многое другое.

"Что же касается господина Зеленского - перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать", - указал Путин.

По словам Владимира Путина, Москва не будет просить лидеров стран Запада о смягчении санкций, введенных под украинским предлогом и мифическим вмешательством нашей страны в американские выборы. Российский лидер выразил надежду, что в конце концов осознание того, что никаких оснований для рестрикций нет, все-таки придет. Кремль не раз подчеркивал контпродуктивность санкций и свою открытость к диалогу. С теми, кто не смешивает экономику с политикой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".