Путин предостерег Минздрав от "фокусов" с выплатами медикам

Президент провел совещание по вопросам здравоохранения

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Речь идёт о поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах - то есть о тех учреждениях медицины, работа которых, по словам главы государства, чувствительна для всех граждан.

По поручению российского лидера правительство подготовило ряд предложений, связанных с оптимальным для жителей размещением медпунктов, обеспечением их транспортной доступности, ремонтом зданий и оснащением их необходимым оборудованием. Проработан комплекс мер для решения проблемы дефицита кадров, а также улучшения системы оплаты труда медработников, передает "ТВ Центр".

В частности, как считают в Минздраве, гарантированные выплаты по окладам должны составлять не менее 55% заработка медработников. А перечень и условия стимулирующих выплат - закреплены постановлением правительства. Все нововведения, как было отмечено на совещании, разрабатываются с учётом прежде всего интересов пациентов для сбережения их времени и удобств обслуживания.

"Важно не только, как люди относятся к здравоохранению, каковы их настроения по этому поводу - что тоже немаловажно, поскольку эти оценки даются людьми в отношении эффективности государства на этом важнейшем направлении работы. Но ещё важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова - здоровье нации. Мы, безусловно, продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета", - сказал Путин.

Речь на совещании зашла о переходе на новую систему оплаты труда медработников. Как заявила на совещании министр здравоохранения Вероника Скворцова, это может занять не менее двух лет.

Путин в ответ обратил внимание на то, чтобы увеличение оклада не сказалось на размере других компенсационных выплат. "Важно чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", - сказал он.