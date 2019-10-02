Ведущий "ТВ Центра" завоевал премию ТЭФИ

Дмитрий Куликов одержал победу в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу"

Церемония вручения ежегодных телевизионных премий "ТЭФИ" прошла в Москве. Статуэтка "Орфей" вручалась в 34 номинациях. На них, по итогам прошедшего сезона, было подано рекордное число заявок - 630.

Лучших в профессии, а также самые интересные фильмы и программы - определяло авторитетное жюри - свыше тысячи экспертов. В одной из самых престижных номинаций - "Ведущий общественно-политического ток-шоу" - победу одержал представитель нашего телеканала. Награду получил Дмитрий Куликов - хорошо известный зрителям по программе "Право знать!"

Он ведёт её 5-й год. Принимая статуэтку, наш коллега прежде всего поблагодарил коллектив программы, отметив, что успех ведущих - больше чем наполовину зависит от работы товарищей по команде.

"Право знать!" - это обсуждение самых острых тем вместе с интересными гостями. Ток-шоу с Дмитрием Куликовым выходит в эфир по субботам. Ближайший выпуск вы сможете посмотреть 5 октября в 22:15 на канале "ТВ Центр".