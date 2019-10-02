Как в мире отреагировали на подписание "формулы Штайнмайера"

Согласование документа вызвало вздох облегчения в европейских столицах и панику - в стане украинской оппозиции

Кремль рассчитывает, что дата саммита "Нормандской четверки" скоро будет определена. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал подписание "формулы Штайнмайера" позитивным шагом и выразил надежду на дальнейшую реализацию Минских договоренностей. Шаг, предпринятый Киевом, приветствовали и в Брюсселе. На самой Украине мнения о решении руководства страны разделились.

Воинственный клич радикалов президент Зеленский по всей видимости слышал. В это же время в стенах Верховной Рады он проводил совещание с главами парламентских фракций. Без телекамер и журналистов. По словам участников, был очень нервным, но обещал "все разрулить", так что парламент опять "может расслабиться". Дальнейший тон задавала уже Юлия Тимошенко, по всей видимости, вдохновившись глубиной президентской речи.

"Там указано, что на оккупированных территориях должны быть проведены местные выборы после 90 дней после принятия закона. И если ОБСЕ подтвердит, что там все нормально, все там прошло чики-пики - после этого вступает в силу закон об особом статусе", - заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Начало утреннего заседания парламента пришлось перенести. Президент еще раз захотел переговорить с теми, кто не понял, теперь уже в рядах своей партии "Слуга народа". Остальным оставалось только терпеливо ждать. Зеленского, кстати, так и не дождались. Выступать с трибуны Рады он отказался, пояснив, что уже всем и все объяснил. Депутаты заскучали.

Утреннее заседание Рады должно было начаться ещё час назад. Однако: пустой президиум, пустая трибуна. Полупустой зал. Депутатов от монобольшинства в зале нет. Вот вам, друзья и "турборежим". Формула Штайнмайера, похоже, расколола не только медиапространство, но и самую крупную, пропрезидентскую фракцию", - написал в своем блоге депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подписание документа назвал техническим шагом для перехода в нормандский формат. По всей видимости, имея ввиду встречу лидеров, которая Зеленскому после провальных переговоров с Трампом так необходима. Все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита, пояснил сегодня и пресс-секретарь российского президента. Европа подписание документа тоже приветствовала.

"Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать с России санкции. Есть предпосылки, и это подчеркнуто сегодня всеми сторонами, что сейчас может состояться встреча на уровне глав государств и правительств, и мы хотим назначить дату, чтобы в Париже мы могли бы встретиться", - сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, дата встречи, подчеркнул помощник нашего президента Владислав Сурков, станет понятна только после подтверждения отвода войск в Петровском и Золотом. Эксперты поясняют, что подписать формулу - лишь первый шаг, от Киева ждут конкретных действий.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова и Тимура Абдулаева.