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Кандидат в президенты США перенес операцию на сердце

19:52
  • среда
  • 02 октября 2019

78-летний Берни Сандерс отменил предвыборные мероприятия

Кандидат в президенты США Берни Сандерс отменил предвыборные мероприятия из-за операции на сердце. Операция потребовалась из-за блокировки артерии.

Хирургическое вмешательство было внеплановым. У 78-летнего демократа обнаружили закупорку артерии и провели процедуру по установке стентов.

Участник президентской гонки в США почувствовал себя плохо 1 октября во время мероприятия, пишет "Интерфакс". Его осмотрели врачи и решили отправить на операцию. После хирургического вмешательства он пришел в себя.

Ранее Сандерс отменил несколько мероприятий в Южной Каролине из-за потери голоса.

Сандерс участвовал в предвыборной гонке 2016 года, но проиграл праймериз Хиллари Клинтон.

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