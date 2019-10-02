Борец джиу-джитсу затеял драку с полицейскими в Москве

Двое стражей порядка пострадали
Профессиональный борец джиу-джитсу травмировал двух полицейских при задержании в центре Москвы. 24-летнего мужчину заподозрили в изготовлении поддельных документов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в понедельник, 1 октября, на Цветном бульваре.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Он оказал сопротивление стражам порядка: подполковник и капитан полиции получили травмы.
Пострадавшие обратились за помощью к врачам, после чего вернулись к несению службы.
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