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Борец джиу-джитсу затеял драку с полицейскими в Москве

20:00
  • среда
  • 02 октября 2019

Двое стражей порядка пострадали

Профессиональный борец джиу-джитсу травмировал двух полицейских при задержании в центре Москвы. 24-летнего мужчину заподозрили в изготовлении поддельных документов.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в понедельник, 1 октября, на Цветном бульваре.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Он оказал сопротивление стражам порядка: подполковник и капитан полиции получили травмы. 

Пострадавшие обратились за помощью к врачам, после чего вернулись к несению службы. 

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