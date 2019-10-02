"Смертельное комбо": назван неожиданный пособник рака

Задумайтесь о своем распорядке дня

Американские ученые установили, что люди, которые страдают от высокого кровяного давления, диабета второго типа или сердечно-сосудистых заболеваний, сильно рискуют заболеть раком в том случае, если спят меньше шести часов в день.

Исследователи проанализировали состояние 1,6 тысячи жителей штата Пенсильвания в возрасте от 20 до 74 лет. Участников наблюдений разделили на две группы в зависимости от их болезней.

После нескольких лет наблюдений выяснилось, что недосып в два раза увеличивал риск летального исхода для людей с диабетом или высоким давлением. Недосыпание повышало вероятность преждевременной смерти в три раза, если у испытуемых имелись сердечно-сосудистые заболевания или если они перенесли инсульт.

Всего за годы наблюдений скончались 512 человек, пишет EurekAlert! Как сказано в статье, короткий сон в сочетании с вышеперечисленными болезнями представляет собой "смертельное комбо".

"Наше исследование показывает, что нормальный сон может защитить людей с определенными болезнями, - заявил профессор Хулио Фернандес-Мендоса. - Короткая продолжительность сна должна учитываться в качестве фактора риска при прогнозировании состояния пациентов с указанными заболеваниями".