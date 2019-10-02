ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Куратор санкционной политики США подал в отставку

20:42
  • среда
  • 02 октября 2019

Сигал Манделкер оставит должность в Минфине ради работы в частном секторе

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер подала в отставку. Она отвечала за введение финансовых санкций против Ирана, России, Венесуэлы и Северной Кореи.

Лавров: антироссийские санкции не работают и не будут работать
Кого затронут новые санкции США против России

По данным Bloomberg, чиновница хочет вернуться в частный бизнес, чтобы больше времени посвящать семье. "Будет не хватать стойкой преданности Сигал, поскольку она действительно уникальный талант", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Манделкер заняла пост замминистра финансов США в июне 2017 года. В частности, она курировала работу управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.

Накануне США объявили о новых санкциях против России. В список попали связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным люди и компании.

Видео: "Антироссийские санкции не работают и не будут работать" - Лавров

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Сигал Манделкер
Сигал Манделкер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.