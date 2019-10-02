Куратор санкционной политики США подал в отставку

Сигал Манделкер оставит должность в Минфине ради работы в частном секторе

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер подала в отставку. Она отвечала за введение финансовых санкций против Ирана, России, Венесуэлы и Северной Кореи.

По данным Bloomberg, чиновница хочет вернуться в частный бизнес, чтобы больше времени посвящать семье. "Будет не хватать стойкой преданности Сигал, поскольку она действительно уникальный талант", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Манделкер заняла пост замминистра финансов США в июне 2017 года. В частности, она курировала работу управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.

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