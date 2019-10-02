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Дикость и вакханалия: Заворотнюк получила ценный совет от Пригожина

21:09
  • среда
  • 02 октября 2019

Продюсер призвал общаться с прессой

Продюсер Иосиф Пригожин назвал "дикостью" шумиху вокруг Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием. Он попросил коллег и поклонников актрисы не мешать ей лечиться.
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"Я лично стараюсь не касаться этой темы. Мне кажется, Настя - очень хороший человек, и посылаю ей всевозможные флюиды, чтобы она скорее выздоровела", - сказал Пригожин порталу "Дни.ру"

По его словам, сегодня творчество превратилось в гарнир к частной жизни знаменитости. "Мне кажется, устраивать подобные вакханалии вообще не этично", - отрезал продюсер. 

"Вот поэтому правильнее все рассказывать прессе самим: когда ты объяснил, то к тебе уже никто не пристает, - дал Пригожин дельный совет Заворотнюк. - Тот же Иосиф Кобзон прямо говорил о своем онкологическом заболевании, и никто за ним не следил, не устраивал телешоу". 

По данным СМИ, в 2018 году у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак. Она лечилась в Европе, после чего легла в частную клинику в Москве. Родные не комментируют информацию о состоянии Заворотнюк. Ее представитель Стас Христов сказал, что в ближайшее время артистка не сможет устроить пресс-конференцию.

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